Из-за морозов в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Пермяков в ближайшие дни просят ограничить время пребывания на улице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с морозами, которые начнутся в Пермском крае в ночь на 6 января и продолжатся до конца первой декады месяца, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Понижение температуры может привести к авариям на системах ЖКХ, росту числа ДТП и пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, травмам, вызванным переохлаждениями и обморожениями.

В свези с этим в ведомстве рекомендовали пермякам в ближайшие дни ограничить время пребывания на улице (особенно это касается детей и пожилых людей). Водителям по возможности стоит отказаться от дальних поездок, строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений. При обогреве жилья электроприборами нельзя перегружать электросети, в случае аварии на электросетях надо обесточить все электроприборы. Следует строго соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Телефон вызова служб экстренного реагирования — «112».

Напомним, ранее синоптики предсказали понижение температуры воздуха в отдельных районах Пермского края до -39 градусов.

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