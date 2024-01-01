Андрей Стрельцов «Парма» проиграла «Зениту» Вопрос о победителе матча решился в овертайме Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В​ пятницу, 5 января, на своей площадке пермская «Парма» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ сыграла с баскетбольной командой «Зенит» из​ Санкт‑Петербурга и уступила со счётом 84:79. Основное время встречи завершилось вничью 72:72 (14:18, 16:22, 25:11, 17:21). В овертайме гости оказались удачливее — 12:7.

По традиции самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Би​ Джей Джонсон. В его активе 22 набранных очка. ​ У «Зенита» по 18 очков набрали Винсент Хантер и Томас Эртель.

После 20 игр «Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице с показателями 10 побед и 10 поражений. ​ Следующую игру подопечные Евгения Пашутина проведут 10 января на выезде против «Астаны» из Казахстана.

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