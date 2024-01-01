В Перми на набережной построят кафе с витражными окнами И с эксплуатируемой крышей Поделиться Твитнуть

эскиз из конкурсной документации

При выполнении работ по благоустройству нового участка набережной Камы от Речного вокзала Перми до «Мотовилихинских заводов» предусмотрено строительство кафе. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на документацию.

Здание кафе будет одноэтажным с эксплуатируемой кровлей. Архитектурный стиль объекта будет минималистичным, с обширным использованием витражного остекления. Главный фасад будет обращён на променадную часть набережной.

Проект включает в себя функциональные зоны кафе, складскую зону и общественные туалеты. Также предусмотрена отдельная комната для матери и ребёнка. Внутренние пространства павильона будут оформлены в единой стилистике, использующей чёрный, белый, светло-серый и светло-бежевый цвета. Особым элементом интерьера станет стена с декоративным панно «мишка», изготовленным из массива сосны.

Напоминаем, что работы по продлению набережной Камы в Перми должны начаться в марте 2024 года и завершиться в ноябре 2025 года.

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