На ремонт двух мостов в Пермском крае власти готовы потратить 48,9 млн рублей Срок окончания работ — 18 июня 2024 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Березниковского городского округа Пермского края объявили открытые конкурсы на ремонт двух мостов: через реку Извер на автодороге Кунгур—Соликамск (км 0+241) и через р. Пешковка в районе д. Турлавы (км 4+345). Информация появилась на портале госзакупок. Об этом пишет «Рифей».

На ремонт моста через Извер бюджет готов выделить 23,3 млн руб., а на мост через Пешковку — 25,6 млн руб. Заявки принимаются до 15 января 2024 года. Поставщика определят 17 января.

Срок начала работ — 1 марта 2024 года, окончания — 18 июня 2024 года.

На мостах подрядчики должен разобрать дорожную одежду, демонтировать перильные ограждения и тротуарные блоки, выполнить ремонт железобетонных поверхностей свай, балок пролётного строения, установить новые барьерные ограждения и перила, подпорные стенки, заново устроить покрытия проезжей части и тротуаров, а также систему водоотвода, укрепить откосы земляного полотна.

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