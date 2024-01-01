Екатерина Артёмова Профессору Пермского института культуры присвоили почётное звание Роман Козловский стал засуженным работником культуры РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин присвоил директору консерватории Пермского государственного института культуры (ПГИК) Роману Козловскому почётное звание «Засуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По информации на сайте ПГИК, Роман Козловский окончил Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусорогского. Имеет учёное звание профессора, является лауреатом международных и всероссийского конкурсов. Помимо консерватории возглавляет в Пермском институте культуры кафедру народных инструментов и оркестрового дирижирования, входит в учёный совет, а также в художественный совет вуза.

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