Екатерина Артёмова
Жителя Перми будут судить за незаконную рубку леса
Мужчина занимался заготовкой дров на продажу без соответствующего разрешения
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Следствием пермского отдела МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, он обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
Установлено, что с июля по ноябрь 2023 года мужчина три раза нелегально спилил деревья в границах Култаевского участкового лесничества. Общая сумма ущерба, причинённого лесному фонду Российской Федерации, составила порядка 32 тыс. руб.
Сам обвиняемый пояснил, что нуждался в деньгах, в связи с чем решил изготовить дрова для продажи. При этом разрешение на их заготовку у него отсутствовало. Часть выручки от продажи древесины мужчина отдал знакомому, который, не зная о противоправных действиях, помог ему вывезти дрова, оставшиеся деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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