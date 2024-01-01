В Пермском крае январь может стать самым холодным за последние семь лет Пик низких температур зафиксирован в ночь на 3 января Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

По прогнозам синоптиков, в январе этого года в Прикамье ожидается самая холодная погода за последние семь лет. Такого не было на большей части региона с 2017 года. Это может произойти, в основном, за счёт первой декады месяца, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Как рассказали метеорологи, на севере Пермского края средняя температура воздуха в первые 10 дней прогнозируется на 7 градусов ниже нормы, а на юге — на 2-3 градуса.

Сегодня, 3 января, станет самым холодным днём с морозами на уровне 30 градусов на большей части края. С завтрашнего дня и до 7 января ожидаются снегопады.

Вторая декада месяца прогнозируется теплее нормы на 2-3 градуса и с большими осадками. Однако холода не исключены до середины января. Третья декада месяца может быть на 2-3 градуса выше нормы.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что ночь на 3 января может стать самой холодной — до -3 градусов на севере и востоке края и до -25 градусов — на юге. В целом, погода в Пермском крае в новогодние праздники ожидается снежная.

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