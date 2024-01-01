Елена Синица Стало известно, какая будет погода в Пермском крае в новогодние праздники Погода в Пермском крае в новогодние праздники будет неустойчивой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики рассказали, какая погода будет в Пермском крае в новогодние праздники. В частности, 2 января в регионе может похолодать до -33˚, в краевой столице столбики термометров опустятся до -25 ˚. Об этом сообщает пресс-служба ГИС-Центра ПГНИУ.

Ночь на 3 января может стать самой холодной — до -38 ˚ на севере и востоке края и до -25 ˚ — на юге. В целом, погода в Пермском крае в новогодние праздники ожидается снежная. Например, сильный снегопад прогнозируют 4 января. Этот же день станет самым теплым на неделе с 1 по 7 января — на севере до -20…-25˚, на юге до -8…-13˚, а в Перми можно ожидать -15..-20˚.





В ночь на 5 января на севере края снова похолодает до -27…-32 ˚, на остальной территории до -20…-25˚.





В ночь на 6 января ожидается второй пик похолодания, в низинах ожидаются морозы до -30…-35 ˚, на остальной территории -25…-30 ˚. 7 января возможно значительное потепление до -5…-10˚.





Таким образом, погода в Пермском крае в новогодние праздники будет морозной с неоднократным достижением отметки -30 градусов. В Перми и на юге края погода будет неустойчивой, отмечают синоптики.

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