Елена Синица В Пермском крае продолжает работу Скорая социальная помощь Специалисты предоставят информацию о мерах социальной поддержки Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В период новогодних каникул служба скорой социальной помощи в Пермском крае продолжает работать. Если у вас возникнут вопросы или потребуется оперативная социальная поддержка, вы можете обратиться по телефону горячей линии «129» для стационарного телефона или по номеру 8-800-100-83-05 для мобильного. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Специалисты предоставят информацию о мерах социальной поддержки, работе центров дневного пребывания, школ ухода, пунктов проката технических средств реабилитации, системе долговременного ухода.

Если потребуется более подробное рассмотрение вопроса и дальнейшая поддержка, координаторы уточнят информацию и подключат другие службы для решения вашей проблемы.









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