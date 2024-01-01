Елена Синица В Пермском крае похолодало до -37 градусов в ночь на 3 января В Перми столбики термометра опустились до -27,2 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью 3 января в Прикамье температура воздуха упала до -37 градусов, по данным ГИС-центра ПГНИУ. В Кочёво зафиксированы -36,7 градуса, в Кудымкаре -36,6, в Косе -35,6, а в Гайнах -35,8 градуса.

В Губахе мороз достиг -35 градусов, а в Чердыни -35,4, что является новым минимумом температуры этой зимы. Даже на юге региона было очень холодно, с температурой от -27 до -34 градусов. В Перми столбики термометра опустились до -27,2 градуса.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ребёнок застрял в сугробе и просидел в снегу два часа. Всё произошло 2 января в Березниках. Помогла застрявшей девочке прохожая, которая выгуливала собаку.









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