В Пермском крае ребёнок застрял в сугробе и просидел в снегу два часа Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края в сугробе застряла шестилетняя девочка. Выбраться из снега ей помогла случайная прохожая. О происшествии, которое случилось 2 января 2024 года, рассказал паблик «Березники Новости» ВКонтакте.

Как говорится в сообщении, женщина выгуливала собаку в микрорайоне Быгель (она обратила внимание на то, что на улице практически не было людей) и в какой-то момент услышала детский крик. Местная жительница пошла на звук и обнаружила застрявшую в сугробе девочку 6-7 лет, ребёнок не мог выбраться из снега и сильно плакал. По словам женщины, девочка уже думала, что её никто не найдёт, и она погибнет. В сугробе она провела уже около двух часов.

Женщина помогла выбраться ребёнку из снежного плена и проводила до дома. По пути девочка рассказала, что родители отправили её на прогулку одну.

В комментариях к истории местные жители призывают спасительницу сообщить о ЧП в правоохранительные органы.

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