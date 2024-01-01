В Прикамье водитель иномарки устроил ДТП с детьми и скрылся Сейчас его ищет полиция Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае разыскивается водитель автомобиля Chery, который устроил в селе Мысы Краснокамского округа аварию и скрылся с места ДТП. Среди пострадавших оказались двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл днём 2 января. ДТП случилось в тот момент, когда водитель Chery выполнял поворот и не рассчитал дистанцию. В результате его автомобиль въехал в бок автомобиля Mazda, где сидели два ребёнка. Приехавшие на место аварии медики оказали помощь детям.

Сотрудники ГИБДД уже нашли автомобиль виновника ДТП, его личность устанавливается. По факту инцидента проводится проверка.

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