Глава семейства сам спас своих родных из горящего дома в Перми Ранее подвиг приписали случайному прохожему Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Людей из горящего дома в Перми 30 декабря спасал не прохожий, а глава семьи. Об этом сайту perm.aif.ru рассказала пермячка, чья семья оказалась в беде. Женщина опровергла информацию о том, что их с родственниками спасал прохожий.

Речь идёт о пожаре в многоквартирном доме на ул. Героев Хасана в Перми. МЧС ранее сообщало, что прохожий забрался на балкон второго этажа и помог спастись детям и женщинам.

Однако Анастасия, пермячка, чья семья оказалась в опасности, утверждает, что информация искажена. Семейство спасал её супруг Артём, а прохожий помог только принять второго ребёнка.

Согласно рассказу Анастасии, 30 декабря они проснулись от хлопка в подъезде. Когда муж открыл дверь, они увидели, что всё окутано чёрным дымом. Их попытки потушить пожар самостоятельно оказались безуспешными. После этого они вызвали спасателей и одевшись вышли на балкон. На остановке стоял мужчина, они стали просить его о помощи, но он не отреагировал.

Тогда Артём сам спрыгнул с балкона и принял первого ребёнка. Только после этого прохожий подошёл и помог. Анастасия благодарит его за помощь.

В квартире находились пятеро человек: Анастасия, муж, двое детей и мама. В соседних квартирах было ещё несколько жильцов. Пожар произошёл из-за замыкания проводки.

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