Елена Синица В Перми прохожий спас шесть человек из горящего дома Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

30 декабря в 08:51 случился пожар в многоквартирном двухэтажном доме на ул. Героев Хасана в Перми. На место происшествия выехали 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Происходило горение на лестничной площадке, между первым и вторым этажами. До прибытия пожарных эвакуировались шесть человек. Помог им в этом проходящий мимо пермяк Алексей, услышавший крики о помощи с балкона.

МЧС России по Пермскому краю

Сначала Алексей подумал, что кричащий мужчина шутит, но после увидел, что на балкон вышли ещё мужчина, две женщины и две девочки. За ними клубами повалил дым. Тогда пермяк побежал к ним, сначала спустил детей, а после помог и остальным.

Пожарные спасли ещё двоих. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание.

МЧС России по Пермскому краю





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