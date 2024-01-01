Строившему Чусовской мост субподрядчику предъявлен иск на 6,2 млрд рублей Суд начнётся в январе Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск АО «Стройтрансгаз» (СТГ) против бывшего строителя нового моста через Чусовую — ООО «Трест Запсибгидрострой». Сумма иска составляет 6,2 млрд руб. Заседание назначено на 24 января.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», «Трест Запсибгидрострой», работавший на субподряде у СТГ, выполнил основные работы по строительству нового моста через Чусовую в 2022 году. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого моста, однако он так и не начался. По информации источников, причиной стали внутренние конфликты между «Стройтрансгазом» и «Трестом Запсибгидрострой». В начале лета СТГ прекратил сотрудничество с ООО и заключил договор на выполнение работ с одной из своих дочерних организаций — «Дорожно-мостовым управлением» (ДМУ).

В свою очередь, «Трест Запсибгидрострой» обратился в Московский суд с иском против ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которая является концессионером работ на Чусовском мосту, а также генподрядчика проекта — АО «Стройтрансгаз». Инициирующая компания требует взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд руб. СТГ подал встречный иск на гораздо более крупную сумму.

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