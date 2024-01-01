Запущенный в Перми фейерверк упал и начал стрелять по людям и машинам Инцидент произошёл 1 января в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми запущенный фейерверк едва не стал причиной травмирования людей и порчи имущества. На сообщение в городском паблике обратил внимание perm.aif.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл 1 января во дворе дома №64 по ул. Юрша. Случившееся сняла на видео жительница дома, которая наблюдала за пуском фейерверка из окна.

Поначалу всё шло по плану: салют запускался вверх, но в какой-то момент установленное во дворе пиротехническое изделие упало, и огни начали разлетаться в людей и стоявшие у подъездов автомобили. На кадрах видно, как несколько человек, запускавших салют, разбегаются в стороны, чтобы не получить травмы.

«Что-то пошло не так», – прокомментировала автор видео. По её словам, пострадавших в результате ЧП не оказалось.

В МЧС накануне Нового года напоминали, что запуск пиротехники возле жилых домов категорически запрещён, так как она может попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.

Согласно законодательству, несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков может обернуться наказанием для граждан до 15 тыс. руб., для должностных лиц — до 30, предпринимателей — до 60 и для юридических лиц — до 400 тыс. руб.

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