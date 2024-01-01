Максим Артамонов В Краснокамске из горящей квартиры спасли двухлетнего ребёнка Пожар случился из-за ветхой проводки Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днём 31 декабря на первом этаже пятиэтажного дома по ул. Победы в Краснокамске загорелась кухня. До приезда пожарных неравнодушный житель, проходивший мимо, спас из горящей квартиры двухлетнего ребёнка — достал его через оконный проём. Ещё 13 человек самостоятельно вышли на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на ул. Победы поступило в экстренные службы в 11:59.

На место вызова приехали 19 пожарных на пяти спецмашинах. Как выяснилось, от задымления сработал пожарный извещатель, расположенный в соседнем помещении квартиры.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Горение было ликвидировано в 12:14. Никто не погиб и не пострадал.

Площадь пожара составила 9 кв. м.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание проводки на кухне.

Напомним, 31 декабря днём в Пермском крае на пожарах погибли три человека, один из них был бездомным. Он погиб в коллекторе теплотрассы.

Кроме того, по уточнению пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 1 января на пожаре погибли двое взрослых в д. Липовая Лысьвенского городского округа, где сгорел дом и надворные постройки. В ночь на 1 января погиб также человек в селе Юрла Юрлинского округа.

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