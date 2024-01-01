Максим Артамонов Накануне Нового года в Прикамье на пожарах погибли люди Один из них сгорел в коллекторе теплотрассы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В последний день прошлого года в Перми произошёл пожар в коллекторе теплотрассы на ул. Уральской, где загорелся мусор, а затем одежда и постельные принадлежности бездомного. Он погиб. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 13:50. На место сразу выехали 11 спасателей на трёх спецмашинах. По прибытии они установили, что пожар произошёл в коллекторе теплотрассы.

Горение было ликвидировано в 14:05. Площадь пожара составила 25 кв. м.

Кроме того, 31 декабря в Прикамье на пожарах были обнаружены ещё погибшие. В частности, после возгорания на территории СНТ в Краснокамске спасатели наши тело погибшего в бане.

Также пожарные выезжали на вызов о происшествии в Соликамске, где произошло возгорание в гараже на ул. Металлургов. Огнеборцы обнаружили интенсивное горение дощатого гаража на площади 18 кв. м. Во время тушения обнаружено тело погибшего.

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