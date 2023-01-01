Андрей Стрельцов «Молот» провёл ротацию состава В команде появился опытный нападающий из КХЛ Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В составе пермской хоккейной команды произошли изменения. Антон Шенфельд и ХК «Молот» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба. Игрок является воспитанником магнитогорской школы хоккея. Ему 30 лет.

На взрослом уровне дебютировал в составе магнитогорского «Металлурга». За время выступления в Континентальной хоккейной лиге играл в составе «Лады», нижегородского «Торпедо», новосибирской «Сибири». Всего в КХЛ провёл 516 матчей, в которых набрал 200 (65+135) очков за результативность.

ХК "Молот"

В то же время состав «Молота» покинул нападающий Александр Меньщиков. Он переходит в пензенский «Дизель» за денежную компенсацию. Хоккеист пополнил состав пермской команды в минувшее межсезонье, перейдя из «Арлана» (Кокшетау). В текущем сезоне он сыграл в чемпионате ВХЛ 18 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка за результативность.





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