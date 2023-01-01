Алёна Бронникова В первые дни нового года в Прикамье ожидаются морозы до -30° После 3 января прогнозы синоптиков расходятся Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В первые дни января в Пермском крае ожидаются морозы до -33°. До такой отметки температура воздуха может опуститься в северных районах региона ночью на 2 января. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Прогнозы на новогоднюю ночь остались прежними — температура может опуститься до -28°, в Перми — около -15° с умеренным снегом. На юге возможен сильный снег — до 10-12 мм. Днём 1 января ожидается похолодание, которое усилится ко вторнику.

«В течение 2 января погоду будет определять промежуточный гребень повышенного давления, сформированный в арктическом воздухе. Ожидается небольшая облачность без осадков, ночью в Перми ожидается до -25°, на севере края до -30…-33°, на юге около -20°», — сообщают эксперты.

Дневной воздух прогреется незначительно, а вечером температура в Перми может приблизиться к -30°. По югу региона — до -25°, по северу — до -35°. В ночь на 3 января юго-западный циклон принесёт сильный снег в южные районы, где возможно резкое потепление до -5…-10°, на севере — до -18…-23°. Жителей Перми также ожидает потепление до -15…-18°. Циклон будет сопровождаться сильным восточным ветром.

При этом, начиная со среды, синоптики обращают внимание на расхождение в прогнозах. По расчётам модели ICON, существенного потепления в Прикамье не ожидается, а данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывают на потепление до 0° в южной части края и в районе Перми. Другие прогностические центры сообщают об отсутствии потепления и умеренных или сильных морозах.

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