Максим Артамонов В Пермском крае подсчитали среднюю зарплату чиновников Она оказалась одной из самых высоких в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, средняя зарплата чиновника в Прикамье сложилась в размере 56 тыс. руб. в месяц, что является одним из высоких результатов в ПФО. Чиновников из Пермского края обогнали только их коллеги из Татарстана со средней зарплатой в 59 тыс. руб. и Нижегородской области — 57 тыс. руб. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Самые высокие зарплаты в нашем регионе оказались у сотрудников краевых органов власти — 71, 9 тыс. руб. Меньше всего получают чиновники в муниципалитетах — 49, 6 тыс. руб.

При этом чиновники, которые работают в федеральных органах власти, получают по 61 тыс. руб.

На сегодняшний день, согласно данным Росстата, в Пермском крае 14,8 тыс. чиновников разного уровня.

Ранее Пермьстат приводил данные по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе. Так, по данным чиновников ведомства, за январь-сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 57 560,6 руб., а реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 8,3%, утверждают в Пермьстате.

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