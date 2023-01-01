Реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 8,3% Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за сентябрь 2023 года сложилась в размере 58 311,7 руб. По отношению к сентябрю 2022 года её рост составил 11,5%. Реальная заработная плата в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022-го увеличилась на 5,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 57 560,6 руб., увеличившись по сравнению с АППГ на 13,9%, реальная заработная плата выросла на 8,3%.

В ведомстве отметили, что сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Так, в сентябре работники сферы «Добыча полезных ископаемых» получили в среднем 83 464 руб. (+10,8% к сентябрю 2022-го). Это самый высокий показатель. На последнем месте по уровню зарплат — работники сельского и лесного хозяйства — 39 708,7 руб. (+8,6% к АППГ).

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