Максим Артамонов В Прикамье за сутки на пожарах погибли два человека Ещё двое были травмированы Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

За текущие сутки на территории Пермского края произошло 11 пожаров, на которых погибли и получили травмы по два человека, в то же время троих удалось спасти. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на краевое Министерство территориальной безопасности.

Погибшие обнаружены в д. Иванцева Ильинского городского округа и п. Ленино Верещагинского городского округа.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, основные причины пожаров — короткое замыкание электропроводки на вводе в дом и неправильное устройство (неисправность) печи.

В краевом минтербезе предупреждают: при обогреве жилья электроприборами нужно избегать перегрузки электросетей, потому что именно это может стать причиной возгорания электропроводки.

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