Алёна Бронникова Роспотребнадзор Прикамья сообщил об опасности покупки красной икры с уротропином Жителям рекомендуют внимательно изучать состав продукта Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор Пермского края опубликовал рекомендации по выбору красной икры к новогоднему столу. Эксперты напоминают о необходимости внимательно изучать этикетку и внешний вид продукта перед покупкой. Кроме того, жителей региона предостерегают от приобретения товара, в составе которого содержится пищевая добавка Е-239 (уротропин).

«Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена», — советует ведомство.

Продукт рекомендуют не приобретать с рук и в местах несанкционированной торговли. Настоящую красную икру получают из лососевых рыб: кеты, горбуши, нерки, симы, кижуча и чавычи, изготовитель обязан указать, икра какой рыбы взята.

Маркировка на жестяной банке кроме слова «икра», должна содержать индекс рыбной промышленности «Р», дату изготовления продукта и номера завода-изготовителя и смены. Консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213 разрешены в изготовлении продукта.

Икринки натурального продукта должны быть однородными, рассыпчатыми и цельными, без плёнок и трещинок. Сдувшиеся икринки и обильное выделение сока являются признаками того, что продукт ранее размораживали. Хранить икру необходимо в холодильнике.

По итогам прошлого месяца Пермьстат сообщал о снижении цен на некоторые виды продуктов, в том числе на икру лососевых пород рыбы. При это в среднем цены на продовольственные товары повысилась на 1,3%. Сильнее всего подорожали свежие огурцы (37%) и куриные яйца (16%).

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