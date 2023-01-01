В медучреждения Прикамья переданы 14 новых санитарных автомобилей Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Одиннадцать медицинских организаций Пермского края получили новые автомобили Lada Granta. Их закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Всего передано 14 машин: по одной отправились в Большую Соснову, Елово, Уинское, Сиву, Чернушку, Березовку, Красновишерск и Оханск и по две — в Кунгур, Барду и Верещагино.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, новые легковые автомобили будут использовать для доставки пациентов в медорганизации или же врачей до места жительства пациентов. Машины понадобятся для перевозки анализов и лекарств.

Отметим, что вместе с этой поставкой в 2023 году в медицинские организации Прикамья по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» передано 28 автомобилей.

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