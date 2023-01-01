В медучреждения Прикамья переданы 14 новых санитарных автомобилей

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  Министерство здравоохранения Пермского края

Одиннадцать медицинских организаций Пермского края получили новые автомобили Lada Granta. Их закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Всего передано 14 машин: по одной отправились в Большую Соснову, Елово, Уинское, Сиву, Чернушку, Березовку, Красновишерск и Оханск и по две — в Кунгур, Барду и Верещагино.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, новые легковые автомобили будут использовать для доставки пациентов в медорганизации или же врачей до места жительства пациентов. Машины понадобятся для перевозки анализов и лекарств.

Отметим, что вместе с этой поставкой в 2023 году в медицинские организации Прикамья по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» передано 28 автомобилей.

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