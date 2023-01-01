Алёна Бронникова Пятая ледовая переправа в Прикамье соединила посёлок Ильича с Троицей Всего планируется оборудовать в этом году 12 ледовых переправ Поделиться Твитнуть

Ледовая переправа соединила город Оханск и посёлок Юго-Камский

МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края открылась ещё одна ледовая переправа через Сылву. Она соединила п. Ильича с с. Троица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Её протяжённость составляет 200–250 м. Она позволяет передвижение автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн.

Ледовая переправа стала пятой в этом году. Первая открылась в Соликамском городском округе 14 декабря через Каму — в п. Тюлькино грузоподъёмностью до 5 тонн. Вторая была оборудована в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылву, соединившая с. Насадку и д. Мостовую для автомобилей грузоподъёмностью 3 тонны.

Затем были открыты в Оханском городском округе через Каму между Оханском и п. Юго-Камским для автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн, и в Чусовском городском округе, через реку Чусовую. Она связала п. Верхнечусовские Городки с д. Красная Горка. По ней разрешается движение личного транспорта грузоподъёмностью до 10 тонн. Всего в зимний сезон 2023/24 в Прикамье планируется оборудовать 12 ледовых переправ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.