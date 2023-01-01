Алёна Бронникова Количество должников в Прикамье составило 1 млн человек Это почти половина взрослого населения региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае почти половина взрослых жителей накопили долги. Как сообщает пресс-служба регионального ГУФССП, на сегодняшний день число должников составляет около 1 млн человек. Об этом пишет «Рифей».

В соответствие с федеральным законодательством приставы могут наложить арест на банковские счета и имущество неплательщиков, а также ограничить выезд за границу или пользование личным автомобилем. Применения принудительных мер можно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности.

Узнать о своих долгах и выбрать способ оплаты задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещён на официальном сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Если оплата по исполнительным производствам производилась непосредственно взыскателям, а в ведомство не поступили подтверждающие оплату сведения, применение принудительных мер будет продолжаться в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что из-за непогашенных долгов 100,5 тыс. человек получили запрет на выезд за пределы страны. В большинстве случаев ограничения коснулись тех, чья задолженность составила более 10 тыс. руб., и они не погасили её в течение двух месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.