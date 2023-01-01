Алёна Бронникова Более 100 тысяч должников Прикамья не могут выехать за границу Запрет на выезд за пределы страны наложили судебные приставы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

К началу декабря в Пермском крае число жителей, которым вынесен запрет на выезд за пределы страны из-за непогашенного долга, достигло 100,5 тыс. чел. Судебные приставы напомнили о необходимости проверить себя на наличие долгов в преддверии праздников.

«Сейчас самое время проверить себя на наличие долгов по исполнительным производствам и погасить их. Чем раньше это будет сделано, тем меньше риска уехать из аэропорта не в тёплые страны, а в подразделение судебных приставов», — сообщается на сайте краевого ГУФССП.

Отмечается, что в большинстве случаев ограничения касаются тех жителей, задолженность которых по исполнительному производству составила более 10 тыс. руб., и они не погасили её в течение двух месяцев. Если долг превысил 30 тыс. руб., то запрет на возможность покинуть границы России может быть вынесен уже на следующий день после истечения срока добровольного погашения обязательств.

Ограничения касаются и тех должников, кого суд обязал исполнить требования неимущественного характера. Это, например, требования о восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника, выселении должника или вселении взыскателя, сносе здания или передаче ребёнка.

Сумму долга можно узнать в электронном банке данных исполнительных производств на сайте ГУФССП России по Пермскому краю и в личном кабинете на портале «Госуслуг». Произвести оплату можно, воспользовавшись данными сервисами.





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