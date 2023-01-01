В Пермский край 1 января начнётся арктическое вторжение В новогоднюю ночь в Перми ожидается снег и –15 градусов Поделиться Твитнуть

ГИС-центр ПГНИУ

В Пермском крае в первый день нового 2024 года синоптики прогнозируют серьёзное похолодание, вызванное арктическим вторжением из района Таймыра, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

В последние дни декабря, после возвращения температуры воздуха к климатической норме, морозы будут постепенно усиливаться в северных и северо-западных областях, а на юге Пермского края в связи с выходом активного циклона с Поволжья ожидаются снегопады и потепление.

Температурный контраст в новогоднюю ночь может составить от –5° на юге до –28…–30° на северо-западе. В Перми в ночь с 31 декабря на 1 января наиболее вероятное значение около –15°. Также возможен снег с умеренным северо-восточным ветром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.