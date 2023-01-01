Алёна Бронникова Трещина в доме березниковского ЖК «Любимов» оказалась неопасной Специалисты не выявили изменения несущих конструкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты провели обследование трещины в подвале дома на ул. Дощеникова, 1 в ЖК «Любимов». Как сообщает Корпорация развития Пермского края (КРПК), ответственная за строительство объекта, изменений несущих конструкций дома не выявлено.

Прочность бетона и параметры трещины были проверены на четырёх участках при помощи ультразвукового контроля представителями строительной испытательной лаборатории березниковского ООО «Лигарт».

«Согласно данным протокола испытаний имеющаяся трещина не сквозная и не динамическая. Её ширина раскрытия не превышает предельно-допустимых значений. Следы вокруг трещины — это высол — белый налёт на поверхности бетона, результат диффузии водорастворимых солей и их последующей кристаллизации при высыхании на поверхности строительных изделий», — прокомментировали в КРПК.

На основании результатов испытаний в следующем месяце будет подготовлено экспертное заключение с рекомендациями по ремонту плиты. Затем планируется провести работы с привлечением специалистов.

Причём мероприятия по обследованию подвала и несущих конструкций здания в следующем году могут быть продолжены. В КРПК обещают оперативно информировать жителей о состоянии дома на общих собраниях с управляющей компанией, первое из которых в 2024 году состоится в январе. В данный момент УК продолжает следить за установленными 17 октября «маячками». Пока изменения не были зафиксированы.

Напомним, провести дополнительное обследование подвала дома КРПК поручил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира 7 декабря. Жители дома высказали свои опасения из-за трещин, обнаруженных в конструкции здания, которое было сдано в эксплуатацию всего два года назад. Власти отметили отсутствие непосредственной угрозы их безопасности.

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