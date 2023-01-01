Специалисты обследуют дом с трещиной в ЖК «Любимов» Поручение ждал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

ЖК "Любимов"

permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести дополнительное обследование дома, расположенного в жилом комплексе «Любимов» в Березниках. Об этом сообщает «Рифей».

Жители данного здания, находящегося на ул. Дощеникова, 1, высказали свои опасения из-за трещин, обнаруженных в конструкции здания, которое было сдано в эксплуатацию всего два года назад.

Представители Корпорации развития Пермского края, ответственной за строительство ЖК, подтвердили, что в ближайшее время будет заключён договор на проведение ультразвукового обследования трещин. После анализа результатов проверки будут приняты соответствующие меры по устранению выявленных проблем.

В органах власти отметили, что на данный момент нет непосредственной угрозы для безопасности местных жителей.

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