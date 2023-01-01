«Т Плюс» в новогодние каникулы будет работать в режиме повышенной готовности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 30 декабря 2023 года по 08 января 2024 года предприятия ПАО «Т Плюс» в Пермском крае будут работать в режиме повышенной готовности. Соответствующий приказ подписал директор Пермского филиала компании Сергей Кругляков. Перед поставщиком энергоресурса поставлена цель — обеспечить надежное тепло- и электроснабжение жителей городов, где работает энергокомпания: Пермь, поселение Кондратово, Краснокамск и посёлок Майский, Березники, Чайковский, Лысьва, посёлки Марковский и Прикамский (Чайковский район).

В выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести ремонтно-восстановительные бригады. На ТЭЦ, котельных и предприятиях тепловых сетей организован усиленный контроль над работой основного оборудования, усилены пропускной и внутриобъектовый режимы.

На станциях и котельных проверены системы подачи топлива, проведен дополнительный инструктаж для персонала. Круглосуточное дежурство в праздничные дни будет нести руководящий состав филиала и всех производственных площадок предприятия.

По вопросам подачи отопления и горячей воды в многоквартирные дома клиенты компании могут обращаться в свои управляющие организации — УК и ТСЖ, а также в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

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