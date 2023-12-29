В список самых популярных у пермяков российских премьер попали «Чебурашка» и «Поехавшая» Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Чебурашка»

В 2023 году на большие и малые экраны вышли сотни премьер. Студии и независимые режиссёры снимали проекты в самых разных жанрах — комедии, драмы, триллеры. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС подготовил подборку фильмов и сериалов, о которых в уходящем году говорили по всей стране, в том числе в Перми.





«Чебурашка» (6+)





Новый фильм про советского персонажа, милашку Чебурашку, вышел в прокат в самом начале года и задержался в нём на долгие месяцы, а потом начал победное шествие по стримингам. Семейный фильм, в котором соединились прекрасная игра российских актёров и трогательная анимация, стал самой кассовой лентой за всю историю российского кино. Сюжет знаком всем с детства: непоседливый коричневый зверёк Чебурашка внезапно появляется в маленьком городке и устраивает в нём полный переполох.





«Почка-2» (18+)





Продолжение сериала «Почка» (18+) с Любовью Аксёновой в роли беспринципной чиновницы Наташи Кустовой справедливо можно называть одним из самых долгожданных проектов года. И зрителям, и критикам было интересно узнать, куда Мария Шульгина и Елизавета Тихонова заведут свою героиню, самую необычную женщину из всех вместе взятых российских сериалов. Наташа совершает подлости, живёт в своё эгоистичное удовольствие, не заботится ни о ком, однако во втором сезоне ей подкинули испытание любовью, которое она проходит в своём фирменном стиле.





«Лада Голд» (18+)





Один из самых драйвовых сериалов сезона с Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным в главных ролях снят в необычной стилистике с использованием VHS-фильтров. Причём стилизованы только те сцены, которые посвящены девяностым и криминалу того времени. Бандитизм девяностых откликается и во времени нашем, из этого авторы сделали крепкий сюжет: потомки бандита и полицейского встречаются, чтобы вместе противостоять вышедшим из тюрьмы главарям группировок, уверенных, что у парней где-то спрятаны тонны золота.





«Жизнь по вызову-2» (18+) и «Жизнь по вызову. Док» (18+)





У самого откровенного российского сериала в этом году вышел не только второй сезон, но и документальный фильм, героинями которого стали девушки, чьи жизненные истории нашли отражение в сериале. «Жизнь по вызову» — это проект о мире эскорта и о том, какую цену вольно или невольно платят его действующие лица. При довольно простой драматургии сериал цепляет яркостью истории, и поэтому «Жизнь по вызову» — один из самых популярных сериалов KION.





«Поехавшая» (16+)





Трогательная комедия с Ольгой Лерман снята по реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Героиню Лерман тоже зовут Аня, она тонет в работе, чувствует себя не в своей тарелке, и измена парня совсем сбивает её с толку. Настолько, что она бросает все дела, берёт любимую таксу и отправляется на велике в долгую и опасную дорогу. Которая, впрочем, сулит ей и приятные сюрпризы.





«Отпуск в октябре» (18+) и «Снег, сестра и росомаха» (18+)





И другие фильмы Романа Михайлова, режиссёра, который ворвался в кино и каждый год выдаёт по несколько премьер. Михайлова полюбили и критики, которые любят рассматривать в его фильмах отсылки и аллюзии, и зрители, которых привлекают ладно скроенные истории. И «Отпуск в октябре», и «Снег, сестра и росомаха» — именно такие фильмы с потрясающими актерскими работы. С Михайловым успели поработать Фёдор Лавров, Мария Мацель, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие звезды.





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