Андрей Стрельцов Пермяк Иван Безматерных завоевал бронзовую медаль на «Красногорской лыжне» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Подмосковье в четверг завершились старты традиционной «Красногорской лыжни». Это одна из старейших и престижнейших гонок в России. ​Пермский спортсмен Иван Безматерных, имеющий параллельный зачёт с ЯНАО, завоевал «бронзу» в спринте классическим стилем. Ранее он стал вторым в спринте свободным стилем.

Участникам соревнований стали более 100 спортсменов, представляющих 20 российских регионов, а также Республику Беларусь.

Напомним, в ноябре Иван Безматерных был серебряным призёром всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Ранее спортсмен завоевал две золотые медали чемпионата УрФО и выигрывал Заполярный марафон.

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