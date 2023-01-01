Андрей Стрельцов
Пермяк Иван Безматерных завоевал бронзовую медаль на «Красногорской лыжне»
В Подмосковье в четверг завершились старты традиционной «Красногорской лыжни». Это одна из старейших и престижнейших гонок в России. Пермский спортсмен Иван Безматерных, имеющий параллельный зачёт с ЯНАО, завоевал «бронзу» в спринте классическим стилем. Ранее он стал вторым в спринте свободным стилем.
Участникам соревнований стали более 100 спортсменов, представляющих 20 российских регионов, а также Республику Беларусь.
Напомним, в ноябре Иван Безматерных был серебряным призёром всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Ранее спортсмен завоевал две золотые медали чемпионата УрФО и выигрывал Заполярный марафон.
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