Андрей Стрельцов Пермский спортсмен стал вторым на «Красногорской лыжне» Успех пришёл Ивану Безматерных в спринте Поделиться Твитнуть

фото : СШОР Старт

В подмосковном Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» стартовала традиционная «Красногорская лыжня». В этом году соревнования не вошли в календарь Кубка России, но имеют статус всероссийских. Программу соревнований открыли спринты свободным стилем у мужчин и женщин. ​Выступающий в параллельном зачёте за ЯНАО и Пермский край Иван Безматерных пришёл к финишу вторым.

Отметим, «Красногорская лыжня» — одна из старейших и престижной гонок сезона. Её история началась в конце 1950-х годов, когда переехавший жить в Красногорск Иван Утробин решил подготовить лыжную трассу для самостоятельных тренировок. Впервые соревнования были организованы в 1968 году.

Сегодня спортсмены примут старт в спринте классическим стилем.

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