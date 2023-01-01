Метр новостроек в Перми за год подорожал на 16,3% А средняя цена квартиры выросла на 10,6% Поделиться Твитнуть

Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали динамику стоимости квартир в 70 населённых пунктах России и подвели итоги за четвёртый квартал и год в целом. Общий вывод — рынок новостроек в крупных городах, поддержанный со стороны государства льготными ипотечными программами и вбросом больших сумм денег в экономику, в этом году хорошо себя чувствовал на высоком спросе и повышал цены.

Так, в Перми к концу года квадратный метр новостроек подорожал в среднем до 123,9 тыс. руб. (+6% за четвёртый квартал и +16,3% по сравнению с декабрём 2022 года).

Средняя цена квартиры в пермской новостройке сейчас составляет 6,3 млн руб. (+5,7% за четвёртый квартал и +10,6% за год).

В среднем по всем исследованным городам «квадрат» увеличился в стоимости до 127,5 тыс. руб. (+8% за октябрь–декабрь и +16,2% за год).

А цена среднего российского лота поднялась до 6,8 млн руб. (+8,5% за квартал и +16,5% по сравнению с концом 2022 года).

Как прогнозирует генеральный директор федерального портала Павел Луценко, в первом полугодии, до отмены льготной ипотеки, ещё возможен дальнейший рост цен. В Москве и ещё нескольких городах, где кредита в 6 млн руб. для покупки квартиры в новостройке недостаточно, ожидается падение спроса. Немалая его часть перейдёт на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать.

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