Дмитрий Махонин принял участие в проекте «Ёлка желаний» Он исполнит мечту нескольких юных жителей Прикамья и Северодонецка Поделиться Твитнуть

В четверг, 28 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» (0+), которая была инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В холле краевой администрации Дмитрий Махонин снял с новогодней ёлки три желания от детей — 14-летнего Матвея Чеснокова, который захотел посетить Камень Ветлан, 11-летнего Ильи Сопегина, попросившего билет на балетный спектакль, и 14-летнего Арсения Захарова из Горнозаводска, мечтающего об умной колонке. Губернатор обещал в ближайшее время исполнить мечты ребят.

Также накануне в Кремле в рамках государственного совета Дмитрий Махонин принял участие в «Ёлке желаний» и снял шары с пожеланиями от детей. Среди них были 6-летняя Даша из Губахи, 6-летняя Арина из деревни Кондратово (Пермский округ) и 14-летняя Дарина из Северодонецка (ЛНР).

«Замечательная всероссийская акция, и регион не мог остаться в стороне. Новый год — это детский праздник, который неразрывно связан с желаниями, которые загадывают ребята. Хочется, чтобы юные жители верили в чудо, и оно для них сбывалось. У наших детей хорошие и светлые мечты. Мы будем помогать, чтобы детские желания исполнялись», — сказал Дмитрий Махонин.

Напомним, акция должна дарить праздничное настроение тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. В акции могут принять участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, из семей военнослужащих или мобилизованных, принимавших или принимающих участие в спецоперации.

В настоящее время около 600 жителей Прикамья поделились своими мечтами. Любой желающий может принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить заветную мечту земляка через сайт проекта (https://елкажеланий.рф/).

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