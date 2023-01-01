Алёна Бронникова Главу финуправления «Пермгорэлектротранса» оставили в СИЗО до 31 марта Андрея Волосатых обвиняют в получении взятки Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Ленинский районный суд продлил руководителю финансово-экономического управления МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Андрею Волосатых меру пресечения в виде ареста до 31 марта 2024 года. Пермский краевой суд оставил решение без изменения. Заседание состоялось 28 декабря. Итогами с «Новым компаньоном» поделились в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 октября в ПГЭТ прошли оперативные мероприятия СКР и ФСБ. Андрей Волосатых и начальник автопарка Сергей Семушин были задержаны. Сообщалось, что фигурантов якобы задержали в рамках дела, которое находится в производстве Четвёртого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, расследование касается схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов.

В Ленинском районном суде 2 ноября им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обоих фигурантов обвиняют в получении взятки организованной группой лиц в крупном размере (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ноябре Пермский краевой суд отклонил ходатайства обвиняемых в смягчении меры пресечения.

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