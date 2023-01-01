Максим Артамонов В Перми завершена проверка по заявлению пациентки больницы об изнасиловании Поделиться Твитнуть

Следователи закончили проверку, которая была организована после жалоб пациентки на домогательства в пермской больнице № 4. Женщина находилась в медучреждении в отделении реанимации. Об этом сообщает 59.ru

В заключении следкома по региону говорится, что женщина, сообщившая о домогательствах, находилась в палате вместе с пациенткой 1942 года рождения и пациентами-мужчинами. После просмотра камер видеонаблюдения в коридоре отделения реанимации установлено, что проходящим мимо палат людям пациенты хорошо видны.

«При этом лица, схожие по приметам, которые называла пермячка, в палату не заходят. Доводы о совершении преступления не нашли подтверждения. Пациентка находилась в послеоперационном состоянии, в котором у человека имеются остаточные действия наркотических препаратов», — цитирует заключение экспертизы следователей 59.ru.

Сейчас женщина, которая заявила о домогательствах в больнице, сообщила, что не планирует участвовать в дальнейших разбирательствах.

Напомним, осенью этого года пациентка клинической больницы Перми Людмила Челпанова рассказала, что медики лечебного учреждения могли её изнасиловать. В сентябре она оказалась на срочной операции в больнице из-за обострившегося панкреатита, а после, по словам пермячки, её домогались медработники.

После проведённой операции её перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, установили дренаж, привязали к кровати. Пациентка оставалась в сознании, но говорить и двигаться не могла.

Однажды вечером к ней в палату якобы зашли двое мужчин в медицинских костюмах, которые, думая, что женщина без сознания, будто бы высказывали намерения вступить с ней в половой контакт. После поставленной медсестрой капельницы женщина крепко заснула, а утром она обнаружила синяки на руке. Позже она подала заявления в отделение следкома по Мотовилихинскому району и в полицию.

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