Максим Артамонов В Перми пациентка больницы заявила о домогательствах медиков Женщину госпитализировали после обострившегося панкреатита Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В Перми пациентка клинической больницы Людмила Челпанова рассказала, что медики лечебного учреждения могли её изнасиловать. Об этом женщина сообщила изданию 59.ru. В сентябре она оказалась на срочной операции в больнице из-за обострившегося панкреатита, а после, по словам пермячки, её домогались медработники. Сейчас женщина хочет наказать виновных.

Как рассказала изданию Людмила, после проведённой операции её перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, установили дренаж, привязали к кровати. Пациентка оставалась в сознании, но говорить и двигаться не могла.

Однажды вечером к ней в палату якобы зашли двое мужчин в медицинских костюмах, которые, думая, что женщина без сознания, обсуждали её между собой и будто бы высказывали намерения вступить с ней в половой контакт. После они ушли, а медсестра поставила женщине капельницу, и через 10 минут Людмила крепко заснула.

Утром женщина заметила синяки на руке.

«Может, и было изнасилование — просто я была под наркозом. Я боялась вызывать полицию, пока была в больнице, потому что вдруг они мне снова поставят какой-то укол, и я вырублюсь. Завтра иду писать заявление в прокуратуру, потому что я это просто так не оставлю — у меня есть дочь и подруги, и такое может произойти с каждым», — рассказала Людмила.





По информации портала, Людмила уже подала заявления в отделение следкома по Мотовилихинскому району и в полицию.

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