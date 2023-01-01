Максим Артамонов
В Перми пациентка больницы заявила о домогательствах медиков
Женщину госпитализировали после обострившегося панкреатита
В Перми пациентка клинической больницы Людмила Челпанова рассказала, что медики лечебного учреждения могли её изнасиловать. Об этом женщина сообщила изданию 59.ru. В сентябре она оказалась на срочной операции в больнице из-за обострившегося панкреатита, а после, по словам пермячки, её домогались медработники. Сейчас женщина хочет наказать виновных.
Как рассказала изданию Людмила, после проведённой операции её перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, установили дренаж, привязали к кровати. Пациентка оставалась в сознании, но говорить и двигаться не могла.
Однажды вечером к ней в палату якобы зашли двое мужчин в медицинских костюмах, которые, думая, что женщина без сознания, обсуждали её между собой и будто бы высказывали намерения вступить с ней в половой контакт. После они ушли, а медсестра поставила женщине капельницу, и через 10 минут Людмила крепко заснула.
Утром женщина заметила синяки на руке.
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