Екатерина Артёмова Индекс промпроизводства в Прикамье в ноябре вырос на 9% Сильнее всего объёмы производства нарастили обрабатывающие предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в ноябре 2023 вырос на 9% по сравнению с ноябрём прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее интенсивный рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 15,4% относительно ноября 2022 года. В сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов индекс промпроизводства увеличился на 5%, в сфере добычи полезных ископаемых — на 2,5%. При этом в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром зафиксировано снижение индекса — на 5,7% год к году.

В целом в январе-ноябре индекс промпроизводства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 4,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.