Стала известна дата открытия катка у Театра-Театра в Перми Он примет первых посетителей 30 декабря Поделиться Твитнуть

Открытие главного городского катка у Театра-Театра в Перми состоится в 15:00 30 декабря. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минспорта. Первый сеанс массового катания начнётся в 16:00. А в 17:00 стартует карнавал «Найди меня» (0+).

Напомним, в этом зимнем сезоне, каток на эспланаде будет состоять из двух зон: большой общей и отдельной детской.

На катке будут предусмотрены тёплые помещения для переодевания, камеры хранения и прокат коньков. Записываться на посещение катка нужно через портал умный-спорт.рф.

Ожидается, что каток будет работать до 26 февраля.

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