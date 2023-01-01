Мэр Перми рассказал, куда обращаться в случае аварий на сетях ЖКХ в праздничные дни И пожелал горожанам спокойных выходных Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале сообщил, что для обеспечения безопасности коммунальных систем в новогодние каникулы каждая сетевая компания организовала графики дежурств.

«Во всех ресурсоснабжающих организациях подтвердили полную готовность диспетчерских и аварийных служб», — добавил градоначальник.

Он также оставил в публикации номера телефонов, который советует гражданам сохранить и воспользоваться в случае необходимости.

Диспетчерская служба ПАО «Т Плюс» — 259-39-98.

Контакт-центр компании «Россети Урал» — 8-800-220-02-20;

«Новогор-Прикамье» — 210-06-80, 210-07-00;

«Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220-62-44.

В круглосуточном режиме работает Единая диспетчерская служба — 112.

Также мэр попросил горожан помнить о простых правилах безопасности: «Поговорите о них со своими детьми — напомните правила дорожного движения, пользования электрооборудованием, газовыми плитами, пиротехникой».

Глава города пообещал, что власти и сотрудники полиции, коммунальные и экстренные службы сделают всё, чтобы отдых пермяков был спокойным.

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