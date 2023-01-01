В Прикамье состоялось итоговое заседание Совета ректоров вузов региона Особое внимание было уделено межвузовскому кампусу «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Совет ректоров вузов Пермского края

В Пермском крае 27 декабря прошло заседание Совета ректоров вузов региона по итогам 2023 года. Особое внимание было уделено флагманскому проекту системы высшего образования Пермского края — межвузовскому многофункциональному студенческому кампусу мирового уровня «Будущее Пармы», который создаётся в краевом центре в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Ректоры определили кампус как ценностный ориентир для развития системы высшего образования Прикамья. Заместитель председателя краевого правительства Дмитрий Самойлов отметил, что под руководством губернатора Дмитрия Махонина сформирована высокоэффективная команда по реализации проекта.

Детальная проработка во взаимодействии с концессионером позволила завершить первоначальный этап проектирования учебно-лабораторного корпуса в 2023 году. Вследствие чего регион сможет сформировать новые производственные цепочки полного цикла для высокотехнологичной продукции, которая востребована экономикой не только Прикамья, но и России в целом.

«Такие результаты инфраструктурного развития, а также выраженный приоритет на совершенствование системы образования, возможны только в суверенном государстве с мощной экономикой и сильной государственной властью», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

В рамках заседания участники обсудили подготовку кадров для обеспечения технологического суверенитета предприятий края, результаты внеучебной занятости студентов во взаимодействии с Пермским реготделением молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а также развитие инфраструктуры Перми к 300-летнему юбилею.

В рамках реализации «Пермь-300» было инициировано 235 инфраструктурных проектов. В сферах среднего, среднего профессионального и высшего образования был создан и обновлён 21 объект. Например, в этом году завершились строительно-монтажные работы нового учебного корпуса Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова на 1 тыс. учебных мест, сейчас ведётся подготовка объекта к сдаче. Также введено в эксплуатацию новое здание Техно-школы им. В.П. Савиных на 1050 мест. Завершаются работы по строительству уникальной краевой музыкальной школы.

Напомним, Пермский край стал первым регионом второй волны отбора, заключившим концессионное соглашение на строительство кампуса мирового уровня, который расположится на территории площадью более 20 га. Планируемый объём инвестиций составит 28,6 млрд руб., к строительным работам приступят в 2024 году.

Программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется Министерством науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день уже строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. По поручению президента России к 2030 году в стране создадут сеть из 25 современных университетских кампусов.

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