Алёна Бронникова Суд изменил меру пресечения экс-начальнику управления дорог и транспорта Прикамья Андрей Угольков признался в получении взятки Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Бывшего начальника управления дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова Ленинский районный суд Перми отпустил из СИЗО. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Обвиняемому в получении взятки разрешается покидать помещение исключительно в случае посещения врача. Ему также запрещено пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов. Мера пресечения продлена до 2 марта следующего года.

На заседании 28 декабря Угольков также признал себя виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. и заключил досудебное соглашение со следствием. Также стало известно о том, что он официально уволен с занимаемой ранее должности.

Напомним, по версии УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю, чиновник получил многомиллионную взятку через посредника от ООО «СПК-Групп», которое заключило контракт с краевыми властями на установку светового оборудования на Восточном обходе Перми. Генеральный директор этой компании Павел Ковыев дал показания против Андрея Уголькова, и тот был задержан сотрудниками УФСБ 3 июня. Андрею Уголькову суд уже неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

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