Максим Артамонов Число ёлочных базаров в Перми по сравнению с прошлым годом уменьшилось Традиционно они расположены у торговых центров, на городских ярмарках и рынках Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, в этого году в городе открылись ёлочные базары на ул. Борчанинова, 15, ул. Борчанинова, 13, на площади возле Центрального рынка, на ул. Попова, 22, на ул. Революции, 13 и по другим адресам. Базары расположены на территориях, прилегающих к торговым центрам, они проработают по 31 декабря включительно.

Стоимость живых елей от 800 руб. до 3 тыс. руб. в зависимости от высоты дерева. Кроме того, новогодние товары есть на городских ярмарках, организатором которых является МКУ «Городской бизнес-инкубатор».

Горожане замечают, что количество ёлочных базаров в Перми уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Тогда в городе было официально открыто 35 мест торговли ёлками, по пять–семь в каждом районе. На отсутствие базаров в привычных локациях, в частности, в редакцию «Нового компаньона» пожаловались жители Индустриального района.

Напомним, с 19 по 29 декабря на территории Прикамья проходит специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», которое призвано предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев перед Новым годом. До завтрашнего дня будут патрулироваться леса и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД.

За незаконную рубку елей и других хвойных деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для физлиц — от 3 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. руб.

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