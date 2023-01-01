Максим Артамонов В Пермском крае начинается акция «Новогодняя ель» Она призвана предотвратить незаконную рубку хвойных деревьев Поделиться Твитнуть

С 19 декабря на территории Прикамья пройдёт специальное профилактическое мероприятие «Новогодняя ель», которое призвано предотвратить незаконную рубку хвойных пород деревьев перед Новым годом. До 29 декабря будут патрулироваться леса и организованы дежурства с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

В ведомстве отметили, что в прошлом году сотрудники лесничеств и полиции провели 351 патрулирование лесов и автомобильных дорог. Также в 2022 году была организована работа 29 стационарных постов и 157 передвижных групп. В ходе проведения мероприятия на территории Куединского муниципального округа была выявлена 1 незаконная рубка деревьев хвойных пород, в результате чего было спилено 10 деревьев.

За незаконную рубку елей и деревьев других хвойных пород предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. В частности, для физлиц — от 3 тыс. руб, а для юридических лиц — от 200 тыс. руб. Если нарушение было совершено с применением автотранспорта и других видов техники, то штраф увеличивается до 4—5 тыс. руб. для граждан и до 300—500 тыс. руб. для юрлиц. А если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. руб., то нарушителя могут привлечь и к уголовной ответственности.

Желающие самостоятельно заготовить деревья других хвойных пород могут обратиться с заявлением в соответствующее лесничество и заключить договор купли-продажи. Подробную информацию о выписке и заготовке елей для новогодних праздников можно получить в лесничестве по месту жительства.

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