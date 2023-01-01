В Перми введён в эксплуатацию долгострой на улице Юнг Прикамья, 14 Разрешение выдало минимущества Поделиться Твитнуть

ул. Юнг Прикамья, 14

permkrai.ru

В Кировском районе Перми на ул. Юнга Прикамья, 14 официально сдан в эксплуатацию ЖК «Современник». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона.

Общая площадь 18-этажного дома составляет примерно 14 тыс. кв. м, в котором размещены 196 квартир. Ключи от своих квартир получат 208 обманутых дольщиков. Дата выдачи ключей будет сообщена дополнительно.

Напомним, в 2021 году Федеральным фондом развития территорий было принято решение о завершении строительства дома и прошла госрегистрация перехода прав на имущество застройщика. Работы вёл Региональный фонд Пермского края. Были выполнены проектно-изыскательские работы и приобретён дополнительный земельный участок для пожарного проезда и придомовой территории.

Фактически за год, начиная с ноября 2022 года, строительная компания «Акрополь-М» завершила все работы в соответствии с контрактом, заключённым для строительства комплекса.

Ранее в этом году Региональный фонд Пермского края сдал в эксплуатацию также долгострой на ул. Кировоградской, 70.

Сегодня в едином реестре проблемных объектов числится 21 дом в Пермском крае.

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