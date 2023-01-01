На улице Кировоградской в Перми завершён крупный долгострой Жилой дом возводили восемь лет Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми по ул. Кировоградской, 68а достроен 19-этажный жилой дом. О завершении крупного долгостроя в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Успешно прошла итоговая проверка, после ввода дома в эксплуатацию начнётся долгожданная выдача ключей. В этом доме обманутыми оказались 138 дольщиков, своих квартир люди ждали с 2015 года», — написал глава региона, отметив, что дом достраивали при поддержке Фонда развития территорий и средств краевого бюджета.

Он также сообщил, что дом получил новый адрес — ул. Кировоградская, 70. Это произошло, потому что были объединены два земельных участка, «чтобы у жителей была своя территория с детской площадкой».

В Кировском районе сейчас достраивается ещё два проблемных дома: на ул. Юнг Прикамья, 14 и по ул. Сокольской, 10б.

Ранее губернатор сообщал, что в Пермском крае остаётся 21 долгострой.

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