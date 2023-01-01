В новогодние каникулы меняется расписание электричек в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской пригородной компании сообщили об изменениях в расписании движения некоторых электропоездов в период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

Поезд № 6009 Пермь–II — Верещагино не будет курсировать 8 января. Однако с 30 декабря по 7 января он будет курсировать ежедневно. С 9 января и далее поезд будет следовать согласно расписанию, а именно с понедельника по четверг и по субботам.

Поезд № 6191 Кукуштан — Пермь–II не будет курсировать с 30 декабря до 8 января. Однако, начиная с 9 января 2024 года, он будет курсировать по рабочим дням согласно расписанию.

Поезда № 7194 Пермь–II — Кунгур и № 6193 Кунгур — Верещагино не будут курсировать 31 декабря, 5 и 7 января. Но будут рейсы 29 декабря, 8 января и далее, начиная с 12 января, по пятницам и воскресеньям.

Поезда № 6935/6932 по маршруту Чусовская — Рассоленко (РЖД) — Чусовская не будут курсировать с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января. Однако они будут работать с 3 по 5 января, а, начиная с 9 января, будут курсировать по рабочим дням.

Поезда № 6945/6942 по маршруту Чусовская — Кын — Чусовская не будут курсировать с 3 по 5 января. И будут с 30 декабря по 2 января и с 6 по 8 января, а, начиная с 13 января, по выходным дням.

Поезд № 7181 Тёплая Гора — Чусовская не будет курсировать 1, 6 и 8 января. Однако он будет следовать 30 декабря, 9 января и далее, начиная с 13 января, по субботам и понедельникам.

Поезд № 7182 Чусовская — Тёплая Гора не будет курсировать 31 декабря, 5 и 7 января. Рейсы будут назначены на 29 декабря, 8 января и далее, начиная с 12 января, согласно по расписанию по пятницам и воскресеньям.

Поезд № 7183 Пашия — Чусовская не будет курсировать 9 января. Однако с 31 декабря по 8 января он будет работать ежедневно, а начиная с 10 января будет следовать по расписанию со вторника по пятницу и по воскресеньям.

Поезд № 7184 Чусовская — Пашия не будет курсировать 8 января. Зато ежедневно будут рейсы с 30 декабря по 7 января. А, начиная с 9 января, поезда будут следовать по расписанию с понедельника по четверг и по субботам.

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